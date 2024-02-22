Научная площадка будет предназначена для детей, и располагаться она будет в парке 30-летия ВЛКСМ.

Научная площадка будет предназначена для детей, и располагаться она будет в парке 30-летия ВЛКСМ.

В Омске начали искать подрядчика, который благоустроит парк 30-летия ВЛКСМ. На территории планируют разместить научную детскую площадку. Благоустройство обойдется в 11,6 млн рублей.

Так, в парке появится конструкция из труб, которые будут улавливать городской шум сверху и передавать этот звук вниз, интерактивная панель по истории развития кинематографа, конструкция, передающая сигнал азбуки Морзе с переговорным устройством, прожектор и экран, панель с фишками и ручкой генератора, которые будут предназначены для создания двух электрических цепей. Кроме того, на территории установят модуль с портретами композиторов и их произведениями, а также появится установка, воспроизводящая мелодии различных инструментов.

Также подрядчику предстоит установить информационный щит, семь скамеек и семь урн. Детскую площадку огородят забором в виде карандашей.

Работы должны начать уже 15 апреля, а закончить до 31 июля.