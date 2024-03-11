Вице-губернатор Динар Курманов заявил, что подал заявку вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину на получение инфраструктурного бюджетного кредита.

Вице-губернатор Динар Курманов заявил, что подал заявку вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину на получение инфраструктурного бюджетного кредита.

Вице-губернатор Омской области Динар Курманов, курирующий в правительстве инфраструктурный блок, рассказал о перспективах строительства метро.

Он заявил, что в региональном правительстве подготовили документы под новый аукцион по интеграции существующих линий подземки. По некоторым данным, начальная стоимость контракта составит порядка 200 млн рублей. Омские власти уже подали заявку для получения инфраструктурного бюджетного кредита, и вероятнее всего получат его.

- Подали заявку на инфраструктурный кредит. Отправили ее вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. А он – на рассмотрение президенту. Теперь ждем положительного решения от главы страны. Скорее всего, этот кредит мы получим. Но в любом случае строительство метро - это прерогатива правительства РФ, и решение остается за ними,- поделился планами Динар Курманов.

Судя по всему, конкурс объявят, как только появится ясность с получением федеральных средств.

Напомним, что в октябре прошлого года аукцион по интеграции недостроенных объектов метрополитена в транспортную инфраструктуру Омска пришлось приостановить из-за жалобы компании «Мостовик». Уже понятно, что на федеральный кредит вместо классической подземки в городе построят метротрам. Специалисты «РосСтройКонтроля» уже приезжали для проведения экспертизы существующей инфраструктуры метро. Ранее сообщалось, что недостроенные станции омского метро «Кристалл» и «Заречная» на Левобережье доверили охранять за 10 млн рублей частной фирме «Асгард».