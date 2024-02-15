Накануне объекты недостроенной подземки посетили представители ФБУ «РосСтройКонтроль». Учреждение сопроводит проект строительства метротрама.

Накануне объекты недостроенной подземки с экспертным осмотром посетили представители ФБУ «РосСтройКонтроль». Учреждение сопроводит реализацию строительства метротрама.

Судьба омского метрополитена, похоже, все-таки решена. Подземку хотят интегрировать в существующую трамвайную сеть города и по примеру Волгограда запустить метротрам.

Сопровождать реализацию нового проекта по строительству метротрама в Омске будет ФБУ «РосСтройКонтроль». Его специалисты, включая советника гендиректора Николая Бабушкина, накануне посетили объекты недостроенного метро с экспертным осмотром. Вместе с представителями регионального правительства они определили современные перспективные возможности, а также потребности для перепроектирования, восстановления старых выработок и строительства новых линий и объектов метротрамвая на основе имеющегося задела.

- Предполагается, что реализовать проект будет возможно при помощи механизма инфраструктурных бюджетных кредитов, - отметили в федеральной структуре. – По итогам рабочей поездки «РосСтройКонтроль» подготовил предложения, на основе которых будут разработаны новые технические задания и проекты, оптимизированные с учетом современных реалий.

Две недели назад в интервью «Омск-информу» вице-губернатор Динар Курманов сообщал о предстоящем приезде специалистов из Минтранса РФ, которые «проведут все необходимые работы, подготовят документацию и дадут свое экспертное заключение». Сам чиновник отмечал, что, по его мнению, «в Омске реальнее всего реализовать идею легкорельсового транспорта».