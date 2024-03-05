Частной охранной организации «Асгард» заплатят 10,117 млн рублей за круглосуточные посты на станциях «Кристалл» и «Заречная».

Частной охранной организации «Асгард» заплатят 10,117 млн рублей за круглосуточные посты на станциях «Кристалл» и «Заречная».

В Омске определен подрядчик для охраны недостроенных станций омского метро «Кристалл» и «Заречная», что на Левобережье. Контракт заключили с директором частной охранной организации «Асгард» Олегом Куликом по начальной стоимости в 10,117 млн рублей.

К своим обязанностям исполнитель приступил уже с 1 марта. Два поста охраны на каждой станции обязаны круглосуточно обходить территорию пешком, чтобы на постепенно разрушающийся объект не забредали посторонние и не выносили ценное имущество.

Два поста охраны разместятся вдоль улицы Конева, два других – в створе бульвара Архитекторов и проспекта Комарова. Каждый сотрудник снабжен инструкцией и планом обхода локации. За каждый час обеспечения безопасности объекта компания будет получать от 108 до 276 рублей. Контракт будет действовать до 24 декабря.

Напомним, что вместо классической подземки в Омске намерены построить метротрам на федеральный кредит. Недостроенный объект с экспертным осмотром в середине февраля посетили специалисты «РосСтройКонтроль», включая советника гендиректора Николая Бабушкина.