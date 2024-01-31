Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Охранникам предстоит пешком обходить станции «Кристалл» и «Заречная».
В Омске объявили аукцион на поиск подрядчика, который займется охраной недостроенных станций метро. Соответствующие документы были размещены на портале госзакупок.
Подрядчику предлагают заняться охраной станций «Кристалл» и «Заречная», которые находятся на Левобережье. Начальная стоимость контракта составляет более 10 млн рублей. Услуги охранников понадобятся с 1 марта по 24 декабря. 
Подрядчик должен предоставить по два поста охраны на каждую станцию. В обязанности сторожей будет входить патрулирование территории пешком, также они должны следить, чтобы на станцию не проникали посторонние. При этом охранять территорию необходимо круглосуточно.
·Экономика/Бизнес

Охранникам предстоит пешком обходить станции «Кристалл» и «Заречная».
В Омске объявили аукцион на поиск подрядчика, который займется охраной недостроенных станций метро. Соответствующие документы были размещены на портале госзакупок.
Подрядчику предлагают заняться охраной станций «Кристалл» и «Заречная», которые находятся на Левобережье. Начальная стоимость контракта составляет более 10 млн рублей. Услуги охранников понадобятся с 1 марта по 24 декабря. 
Подрядчик должен предоставить по два поста охраны на каждую станцию. В обязанности сторожей будет входить патрулирование территории пешком, также они должны следить, чтобы на станцию не проникали посторонние. При этом охранять территорию необходимо круглосуточно.