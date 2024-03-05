Контракт стоимостью в 821,7 млн рублей заключили с физическим лицом, Андреем Шелегиным. Его компания выполнит электротехнические работы.

Контракт стоимостью в 821,7 млн рублей заключили с физическим лицом, Андреем Шелегиным. Его компания выполнит электротехнические работы.

Назван победитель аукциона на техническое обслуживание недостроенных объектов аэропорта Омск-Федоровка. По данным РИА «Омск-информ», им стал предприниматель Андрей Шелегин, единственный участник аукциона. С ним заключен контракт по начальной стоимости в 821,7 млн рублей.

Исполнителю доверили оказать услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества.

По информации портала Rusprofile.ru, Андрей Шелегин является учредителем компании «Мегаватт», занимающейся электромонтажными работами.

Ранее сообщалось, что Омск-Федоровку построит за 4 года компания «Аэропорты регионов» Евгения Чудновского. Судьба 83 недостроенных объектов в этой локации определится после заключения концессионного соглашения.