Омск-Информ
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·Общество

Об этом заявили в региональном Минтрансе. Площадь нового аэропорта составит 30 тыс. кв. м.

Строительство аэропорта Омск-Федоровка займет четыре года, заявили «Ъ-Сибирь» в региональном Минтрансе. Площадь нового аэропорта составит около 30 тыс. кв. м.

– Предполагается что концессионер строит взлетно-посадочную полосу, терминал и сопутствующую инфраструктуру за собственные средства, а возмещение строительных расходов за счет средств федерального бюджета планируется после ввода аэропорта в эксплуатацию. В настоящее время проходит процедуру согласования проект распоряжения правительства РФ, которым дочерняя компания АО УК «Аэропорты Регионов» будет определена концессионером, – добавили в ведомстве.

Отметим, что объем инвестиций в проект оценивается в 42 млрд рублей.

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·Общество

Об этом заявили в региональном Минтрансе. Площадь нового аэропорта составит 30 тыс. кв. м.

Строительство аэропорта Омск-Федоровка займет четыре года, заявили «Ъ-Сибирь» в региональном Минтрансе. Площадь нового аэропорта составит около 30 тыс. кв. м.

– Предполагается что концессионер строит взлетно-посадочную полосу, терминал и сопутствующую инфраструктуру за собственные средства, а возмещение строительных расходов за счет средств федерального бюджета планируется после ввода аэропорта в эксплуатацию. В настоящее время проходит процедуру согласования проект распоряжения правительства РФ, которым дочерняя компания АО УК «Аэропорты Регионов» будет определена концессионером, – добавили в ведомстве.

Отметим, что объем инвестиций в проект оценивается в 42 млрд рублей.

1244