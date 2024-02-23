В Минтрансе Омской области уточнили, что решение о сносе или сохранении 83 объектов примут только после заключения соглашения с инвестором.

В Минтрансе Омской области уточнили, что решение о сносе или сохранении 83 объектов примут только после заключения соглашения с инвестором.

В министерстве транспорта Омской области рассказали «Омск-информу» о строительстве аэропорта Федоровка. Ранее сообщалось, что концессионер, компания «Аэропорты регионов», возведет взлетно-посадочную полосу, терминал и сопутствующую инфраструктуру общей площадью 30 тыс. кв. м за 4 года.

В ведомстве отметили, что судьба 83 незавершенных объектов на территории аэропорта решится только после заключения концессионного соглашения.

– На территории строительства (реконструкции) аэропорта Омск-Федоровка расположено ориентировочно 83 объекта незавершенного строительства, а именно сооружения, строительство которых было начато в 1980-х годах в рамках создания аэропорта. До заключения концессионного соглашения и проведения проектно-изыскательских работ принять решение о демонтаже или восстановлении возведенных сооружений не представляется возможным, – уточнили в Минтрансе.

Сейчас проект распоряжения Правительства РФ, по которому компания «Аэропорты регионов» будет определена концессионером, проходит процедуру согласования. Общий объем инвестиций в проект составит 42,6 млрд рублей.