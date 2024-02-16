Речь об ожоге кипятком, полученном ребенком на Левобережье, и о случае в школе, где одноклассники якобы жестоко избили ровесника.

Речь об ожоге кипятком, полученном ребенком на Левобережье, и о случае в школе, где одноклассники якобы жестоко избили ровесника.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовные дела по факту двух происшествий с детьми в Омске.

Одно из них, напомним, произошло на Левобережье, неподалеку от микрорайона Кузьминки. Девятилетний мальчик, возвращаясь из школы, наступил в сугроб, под которым оказалась яма с кипятком, образовавшаяся на поврежденном участке теплосети. Ребенок получил ожог второй степени и попал в больницу. Место огородили и начали проводить работы.

Второй случай – история с избиением школьника одноклассниками. Пост об этом разместила в соцсетях его тетя. Впрочем, омская полиция провела проверку и установила, что ученика никто не избивал.

Председатель Следственного комитета РФ ждет не только уголовных дел, но и докладов об их расследовании.