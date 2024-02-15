Мальчик возвращался домой с учебы и зашел в снег в полутора метрах от тротуара. Под слоем снега была яма с кипятком, ребенок серьезно пострадал.

Мальчик возвращался домой с учебы и зашел в снег в полутора метрах от тротуара. Под слоем снега была яма с кипятком, ребенок серьезно пострадал.

Сегодня днем на улице Крупской неподалеку от левобережного микрорайона Кузьминки произошел инцидент, в результате которого пострадал мальчик школьного возраста. Он возвращался с учебы и, отойдя 1,5 метра от тротуара, угодил в яму с кипятком.

– В итоге ожог второй степени, положили под наблюдение в ожоговый центр, – сообщила мать ребенка.

По словам женщины, место происшествия до сих не огорожено, а по тротуару рядом с ним ходит много детей. Омичка опасается, что кто-то еще провалится в яму с кипятком.

[обновление от 21.30]

Инцидент на Левобережье прокомментировали в омской мэрии. По данным властей, небольшая яма, в которую угодил ребеок, образовалась на поврежденном участке теплосети. Мальчик получил термический ожог ступни и был госпитализирован в БСМП-1. Сейчас его состояние стабильное, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.