Омск-Информ
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·Происшествия

Мальчику рассекли лоб, отчего он потерял сознание. Помогла ребенку женщина, которая проходила мимо. 
Вчера ученики омской школы № 142 избили одноклассника. По словам тети мальчика, ребята его наказали за жалобу на то, что его обзывали. Ребенку вызвали скорую помощь, медики зафиксировали побои.
– Одноклассники поджидали моего племянника около кулинарии. Вчетвером били одного! Так били, что у ребенка рассечение лобной части головы. Племянник на какое-то время потерял сознание, потому что удары были о трубу. Чтобы он не смог позвонить, с него стянули рюкзак, где лежал телефон. Несмотря на то что он уже упал, с головы уже текла кровь, одноклассники продолжали его пинать. Домой ребенка привела прохожая женщина всего в крови! – сообщила омичка Алена Арестова в паблике «ЧП Омск».
По словам женщины, этот буллинг длится не один год. Разговоры с родителями обидчиков и с учителями результата не дают.
В полиции сообщили, что проводят проверку по этому инциденту, устанавливают всех участников происшествия.
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·Происшествия

Мальчику рассекли лоб, отчего он потерял сознание. Помогла ребенку женщина, которая проходила мимо. 
Вчера ученики омской школы № 142 избили одноклассника. По словам тети мальчика, ребята его наказали за жалобу на то, что его обзывали. Ребенку вызвали скорую помощь, медики зафиксировали побои.
– Одноклассники поджидали моего племянника около кулинарии. Вчетвером били одного! Так били, что у ребенка рассечение лобной части головы. Племянник на какое-то время потерял сознание, потому что удары были о трубу. Чтобы он не смог позвонить, с него стянули рюкзак, где лежал телефон. Несмотря на то что он уже упал, с головы уже текла кровь, одноклассники продолжали его пинать. Домой ребенка привела прохожая женщина всего в крови! – сообщила омичка Алена Арестова в паблике «ЧП Омск».
По словам женщины, этот буллинг длится не один год. Разговоры с родителями обидчиков и с учителями результата не дают.
В полиции сообщили, что проводят проверку по этому инциденту, устанавливают всех участников происшествия.
1799