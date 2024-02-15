Мальчику рассекли лоб, отчего он потерял сознание. Помогла ребенку женщина, которая проходила мимо.

Мальчику рассекли лоб, отчего он потерял сознание. Помогла ребенку женщина, которая проходила мимо.

Вчера ученики омской школы № 142 избили одноклассника. По словам тети мальчика, ребята его наказали за жалобу на то, что его обзывали. Ребенку вызвали скорую помощь, медики зафиксировали побои.

– Одноклассники поджидали моего племянника около кулинарии. Вчетвером били одного! Так били, что у ребенка рассечение лобной части головы. Племянник на какое-то время потерял сознание, потому что удары были о трубу. Чтобы он не смог позвонить, с него стянули рюкзак, где лежал телефон. Несмотря на то что он уже упал, с головы уже текла кровь, одноклассники продолжали его пинать. Домой ребенка привела прохожая женщина всего в крови! – сообщила омичка Алена Арестова в паблике «ЧП Омск».

По словам женщины, этот буллинг длится не один год. Разговоры с родителями обидчиков и с учителями результата не дают.

В полиции сообщили, что проводят проверку по этому инциденту, устанавливают всех участников происшествия.