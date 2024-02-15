Как выяснили правоохранители, мальчик с разбегу ударился головой о металлическую трубу, а историю с избиением выдумал.

Как выяснили правоохранители, мальчик с разбегу ударился головой о металлическую трубу, а историю с избиением выдумал.

Омская полиция не нашла подтверждения факту избиения ученика школы №142. Как заявляют правоохранители, мальчик получил травмы самостоятельно, а историю с избиением выдумал для привлечения внимания родителей.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», пост об избиении был размещен в одном из пабликов тетей мальчика. Она утверждала, что ребенка жестко избили четверо одноклассников. Это было якобы своеобразным наказанием за его жалобу на обзывания. У полиции другая информация.

– Сотрудники полиции, отреагировав на размещенный пост, предварительно установили, что ни одноклассники, ни другие лица телесных повреждений мальчику не причиняли. – сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области. – В ходе проверки установлены очевидцы травмирования ребенка: несколько прохожих видели, как мальчик, следуя из школы, не заметив металлическую конструкцию, удерживающую трубы системы отопления, с разбегу ударился о нее головой и ногой.

В ходе проверки мальчик признался, что его никто не бил, а историю он выдумал, чтобы привлечь внимание родителей. Инспекторы по делам несовершеннолетних вместе с психологами сейчас детально выясняют причины поступка ребенка. Мать школьника обратилась в полицию с заявлением о прекращении разбирательства.