Девушки стоят на очереди более 10 лет, хотя решения суда об обеспечении их жильем вступили в силу несколько лет назад.

Девушки стоят на очереди более 10 лет, хотя решения суда об обеспечении их жильем вступили в силу несколько лет назад.

В приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» обратились сироты из Омской области. Девушки пожаловались, что их долгое время не обеспечивают жилыми помещениями, которые полагаются им по закону. Более 10 лет они стоят на очереди, хотя необходимые судебные решения вступили в силу в 2018 и 2019 годах соответственно. Тем не менее квартир по-прежнему нет. В жилищном сертификате сиротам тоже отказали.

В Следственном управлении СК РФ по Омской области начали уголовное дело. Бастрыкин поручил главе местного Следкома Олегу Винникову признать обеих девушек потерпевшими и докладывать о ходе и результатах расследования.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат Следкома РФ.