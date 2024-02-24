Адекватность женщины, нанесшей тяжелые травмы собственному внуку и матери, проверят эксперты. Пока омичка лечится в больнице.

Адекватность женщины, нанесшей тяжелые травмы собственному внуку и матери, проверят эксперты. Пока омичка лечится в больнице.

В Омске проверят на вменяемость 57-летнюю женщину, которая 16 февраля напала с молотком на собственного 9-летнего внука, а потом попыталась зарезать ножом 86-летнюю мать. ЧП произошло в квартире дома, расположенного на улице Дмитриева. После случившегося женщина нанесла сама себе ножевые ранения.

Как сообщают «Вести Омск» со ссылкой на региональный Следком, напавшую на родственников омичку хотят проверить на вменяемость. Сейчас она находится в больнице.

– Состояние мальчика стабильно тяжелое. Он переведен в общую палату. Состояние пожилой женщины удовлетворительное. Подозреваемой оказывается медпомощь. Врачи пока не дают никаких прогнозов, – отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

Специалисты-психиатры приступят к работе с омичкой сразу после того, как медики стабилизируют ее состояние.