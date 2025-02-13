Поводом для круглого стола стали массовые жалобы жителей города Тары на сжигание токсичных отходов в котельных местных торговых центров.

Омское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) инициировало проведение 27 февраля круглого стола по экологической проблематике. Участники мероприятия намерены проанализировать ход и результаты реализации в Омской области реформы обращения с отходами, а также прав граждан на комфортную экологическую среду. Кроме представителей общественности и экоактивистов, на мероприятие планируется пригласить первого заместителя губернатора Омской области Дмитрия Ушакова, главу регионального Минприроды Татьяну Хавронину, Омского природоохранного прокурора Артема Шельманова, а также руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева.

Представителей Следкома к обсуждению специфической узконаправленной темы эксперты ОНФ привлекают не случайно. В первых числах февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим омским коллегам провести проверку информации о незаконном сжигании опасных отходов в торговых центрах города Тары. Жалобы местных жителей на грубое нарушение экологических норм аккумулировал, а затем передал в правоохранительные органы активист ОНФ Иван Козлов. В социальной сети «ВКонтакте» он также опубликовал видеоролик , на котором зафиксирован факт сжигания упаковки от мясных продуктов, овощей и других товаров. Согласно Федеральному закону № 89 «Об отходах производства и потребления» такой мусор должен утилизироваться на специальных полигонах или площадках временного накопления ТКО.

Интересные подробности того, что происходит в Таре, всплыли 11 февраля во время заседания в Арбитражном суде Омской области. Процесс год назад был инициирован региональным оператором по обращению с ТКО – компанией «Магнит». Регоператор обвинил тарского предпринимателя Сергея Конашова в сокрытии объемов мусора, образующегося на его объектах коммерческой недвижимости, и последующей незаконной утилизации отходов. Зафиксированное на видео сжигание мусора происходило в кочегарке одного из торговых центров, который арендуют помещение у Конашова. Всего на коммерческих объектах тарского предпринимателя четыре подобных котельных.

Общая площадь объектов, которыми владеет бизнесмен, составляет порядка 8 тыс. квадратных метров. Площади сдаются в аренду различным коммерческим структурам, в частности сетевым супермаркетам «Пятерочка» и «Светофор»; двум цехам по производству мебели и мебельному магазину; пунктам выдачи товаров маркетплейса «Вайлдберриз» и салонам красоты. По словам Конашова, все его многочисленные арендаторы производят не более 8,25 кубометра отходов в месяц, что соответвует 8 контейнерам. Кроме заполнения этих контейнеров, иных доказательств накопления арендаторами именно таких объемов мусора Сергей Конашов не предоставляет. Как заявила в суде его юрист, «Магнит» не вправе даже спрашивать о самом количестве арендаторов, не говоря уж о том, чтобы интересоваться таким важным аспектом их хозяйственной деятельности, как количеством образующихся при этом отходов. Статистику регионального оператора, согласно которой всего лишь один магазин «Пятерочка», но расположенный в Омске, производит около 33 кубометров мусора в месяц, бизнесмен из Тары воспринимает как «навязывание регоператором лишних объемов вывоза ТКО».

На последнем судебном заседании в качестве слушателя присутствовал представитель ОНФ Иван Козлов, и вот как он прокомментировал процесс:

– Это гражданский процесс, в котором каждая сторона сама должна доказывать выдвинутые требования. На мой взгляд, представители ответчика – предпринимателя Сергея Конашова – выдвигают очень слабые аргументы. По сути, их позиция сводится к следующему: принимайте на веру те объемы мусора, которые озвучивает арендодатель. Проверять же самих арендаторов коммерческой недвижимости, даже просто спрашивать у них о роде занятий и образующимся при этом отходах, никто якобы не имеет права. Регоператор «Магнит» может и не имеет, но пусть теперь правоохранительные органы задействуют весь доступный им инструментарий при проведении собственных проверок в Таре. Мы в ОНФ надеемся, что они защитят права граждан «на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии». Это, кстати, дословная цитата из 42-й статьи Конституции РФ. Прикрывать неисполнение положений Конституции, которая в нашей стране имеет высшую юридическую силу, некоей коммерческой тайной, недопустимо.

Действительно, в процессе в качестве третьей стороны впервые участвовал представитель природоохранной прокуратуры, который официально подтвердил факт проведения прокуратурой и Следкомом проверок незаконной утилизации отходов в Таре. Как заявила прокурор, она намерена сделать запрос о количестве арендаторов недвижимости предпринимателя Конашова. По закону правоохранителям отводится месяц на проверки, а значит, результаты проверок вполне могут быть оглашены на круглом столе, который запланировали в ОНФ. Очередное же заседание арбитражного суда по делу «ООО «Магнит» против ИП Конашова» назначено на 6 марта.