Резонансное дело, от исхода которого будет зависеть размер платы на вывоз мусора для жителей Омской области, рассматривается в арбитраже.

Очередное судебное заседание по делу состоялось 16 января, а сам процесс еще год назад был инициирован региональным оператором по обращению с ТКО – компанией «Магнит». Регоператор обвиняет предпринимателя Сергея Конашова, проживающего в городе Таре, в сокрытии объемов мусора, образующегося на его объектах и, как следствие, в их незаконной утилизации.

Конашов владеет в Таре коммерческой недвижимостью, общая площадь которой составляет порядка 8 тыс. квадратных метров. Эти площади сдаются в аренду различным коммерческим структурам, в частности сетевым супермаркетам «Пятерочка» и «Светофор»; двум цехам по производству мебели и мебельному магазину; пунктам выдачи товаров маркетплейса «Вайлдберриз» и салонам красоты. Понятно, что, осуществляя свою деятельность, каждый из этих объектов производит в том числе мусор. В отличие от распространенной практики, при которой арендаторы должны обеспечить и оформить через регоператора вывоз отходов, арендодатель Конашов взял эту обязанность на себя. Возможно, что стоимость вывоза мусора была включена арендодателем в арендную плату.

Согласно Федеральному закону № 89 «Об отходах производства и потребления» за вывоз коммунальных отходов и все дальнейшие операции с ними отвечает только региональный оператор, но как раз с ним тарский бизнесмен никак не может договориться.

– Нам навязывают периодичность вывоза мусора согласно неким нормативам, которые мы считаем завышенными, – пояснила в суде позицию предпринимателя представитель Конашова.

В ходе слушания выяснялось, что все четыре установленные Сергеем Конашовым контейнерные площадки большую часть времени находятся под замком, и открывать их к приезду мусоровозов «Магнита» предприниматель готов не чаще одного-двух раз в месяц. По словам бизнесмена, все его многочисленные арендаторы производят не более 8,25 кубометра отходов в месяц, что соответствует примерно 8 контейнерам. Это данные за ноябрь и декабрь 2024 года. Однако, согласно статистике регионального оператора, только один магазин «Пятерочка», площадью 1113 квадратных метров, производит около 33 кубометров мусора в месяц. Это реальные данные магазина, который оформил вывоз мусора «по факту», а не по нормативу.

«Магнит» также представил в суде расчеты, основанные на утвержденных в регионе нормативах накопления ТКО, согласно которым в восьми объектах, арендуемых у Конашова ежемесячно должно образовываться не менее 152 кубометров ТКО. Но Конашов отвергает представленные «Магнитом» расчеты и аргументы о том, что по СанПиНу мусор не должен храниться на контейнерных площадках более одних суток летом и трех суток зимой.

Примеры, такие как с магазином «Пятерочка», которые демонстрируют, что аналогичные магазины и супермаркеты Омска производят гораздо большие объемы мусора, что подтверждается действующими договорами с региональным оператором и нормативами, установленными в регионе, тарским предпринимателем даже не рассматриваются. В этой ситуации юристы «Магнита» ходатайствовали перед судом о привлечении к процессу представителей областной прокуратуры и регионального Роспотребнадзора в надежде, что авторитетное мнение надзорных органов подтвердит правильность расчетов регоператора.

– Мы воспринимаем этот судебный процесс не как рядовой спор хозяйствующих субъектов – регоператора и индивидуального предпринимателя. Здесь поднимаются актуальные экологические проблемы, а также вопросы контроля за деятельностью юридических лиц в области обращения с отходами и установления платы за ТКО для жителей Омской области, – отметил исполнительный директор «Магнита» Дмитрий Третьяков. – На наш взгляд, господин Конашов является ярким примером предпринимателей, которые намеренно занижают объем образующихся у них отходов. Якобы отсутствующие у них отходы в реальности подбрасываются на контейнерные площадки, предназначенные для пользования населением. Используются и другие «технологии», наносящие огромный вред природе и экологии: сжигание, как это происходит в Таре; вывоз мусора на незаконные свалки в ближайшие лесные массивы.

Третьяков напомнил, что «Магнит» не может ограничить доступ недобросовестных предпринимателей к муниципальным контейнерным площадкам.

– Вышел, например, грузчик магазина «Светофор» и выкинул скопившейся за день мусор на городскую контейнерную площадку. Мы, к сожалению, не можем остановить это явление, хотя его видим и периодически фиксируем на фото и видеокамеры. Предприниматели уверовали в свою безнаказанность и считают нормой подбрасывание населению сотен кубометров своих отходов. Они знают, что «Магнит» это все равно вывезет, причем бесплатно для бизнеса. Но это лишь для них бесплатно! На самом деле плата за вывоз мусора впоследствии будет распределена между всеми жителями Омской области. Здесь работает схема, аналогичная расчету расходов на общедомовые нужды, когда за неплательщиков вынуждены платить остальные добросовестные жильцы. В нашем случае за условного Конашова – на самом деле таких тысячи – будут платить добросовестные предприниматели и рядовые граждане. Причем платить много. По данным Минприроды и РЭК Омской области объем недособранных средств с юридических лиц в регионе уже приблизился 1 млрд рублей. Эти недополученные средства будут включены в тариф на следующий период и лягут на плечи всех омичей, – пояснил исполнительный директор ООО «Магнит».

Несмотря на возражения юристов предпринимателя Конашова против участия в процессе прокуратуры и привлечения к проверке деятельности предпринимателя Роспотребнадзора, судья Анна Микуцкая удовлетворила ходатайство регионального оператора и допустила представителей этих надзорных органов к участию в деле в качестве третьей стороны.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 11 февраля. РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.