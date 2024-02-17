После этого она попыталась покончить с собой. Буйную женщину усмирили, отправили в больницу и завели на нее уголовное дело.

После этого она попыталась покончить с собой. Буйную женщину усмирили, отправили в больницу и завели на нее уголовное дело.

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело на 57-летнюю омичку, которая нанесла тяжелые повреждения своему малолетнему внуку и престарелой матери.

– Днем 16 февраля в квартире жилого дома на ул. Дмитриева в городе Омске подозреваемая молотком нанесла телесные повреждения 9-летнему внуку, а затем кухонным ножом своей 86-летней матери. В дальнейшем ее действия были пресечены родителями мальчика. Пострадавшим и подозреваемой оказывается квалифицированная медицинская помощь в лечебных учреждениях города Омска, – сообщает СУ СК России по Омской области.

В прокуратуре Омской области добавили, что после этого нападавшая попыталась покончить с собой:

– Стоны ребенка услышали завтракающие на кухне родители и пресекли незаконные действия женщины, которая попыталась покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в шею и живот.

Региональный Следком завел на буйную женщину уголовное дело. Его расследование контролирует прокуратура Кировского округа. Ведомство также пояснило, что эта семья вполне благополучная, родители ребенка работают и не состоят на учетах. Мальчик раньше жил в одной комнате с бабушкой и, как говорят родители, у них были дружеские отношения.