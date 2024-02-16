Бывший глава Госжилинспекции Александр Бурых считает, что ущерб от соседней стройки могут оценить только специалисты. Виновнику нужно выставить счет.

Бывший глава Госжилинспекции Александр Бурых считает, что ущерб от соседней стройки могут оценить только специалисты. Виновнику нужно выставить счет.

Экс-руководитель областной Госжилинспекции Александр Бурых высказал свое видение ситуации с девятиэтажкой на улице Пригородной, 23/2. Ранее сообщалось, что многоэтажка 2015 года постройки пошла трещинами, как только на соседнем участке застройщик «Причал 55» начал забивать сваи под возведение нового ЖК «Мирапорт». Управляющая компания ЖКО «Берег Сервис» совместно с советом дома поставили маячки, чтобы следить за деформациями.

Эксперт призвал жителей многоэтажки не паниковать раньше времени. Налицо пока только внешние дефекты.

– У всех домов есть запас прочности. Но если рядом происходят строительные работы, могут образовываться и трещины. Вопрос в том, насколько это критично. Конечно, неприятная история. Но это наружные трещины. А если вы помните, у нас была история с домом на Волочаевской, 11/1, когда свая начала деформироваться. Здесь пока рано говорить о серьезных разрушениях, – уточнил Александр Бурых.

По словам бывшего главы областной Госжилинспекции, чтобы установить причину появления деформаций, нужно привлекать специалистов и разбираться.

– Непонятно, как образовались трещины. Следовало в первые дни появления деформаций позвать администрацию округа, а также строителей и зафиксировать нарушения, – отметил Бурых. – Эта проблема имеет свое решение. Если деформаций не произойдет, то ничего предпринимать не надо. Но когда трещины пойдут дальше, придется приглашать конструкторов дома и оценивать возможные последствия. Думаю, что здесь есть запас прочности. Другое дело, кто будет устранять последствия. Никто же не знает, чем закончится эта стройка.

Эксперт добавил, что, если размеры ущерба зданию будут значительными, нужно установить причинно-следственные связи. И выставить счет виновнику деформаций.