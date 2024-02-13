В девятиэтажке в Нефтяниках установлены маячки для наблюдения за многочисленными трещинами. Возможно, они образовались после забивки свай.

В девятиэтажке в Нефтяниках установлены маячки для наблюдения за многочисленными трещинами. Возможно, они образовались после забивки свай.

Жизнь омичей, купивших квартиры в девятиэтажке на улице Пригородной 23/2, уже никогда не будет прежней.

Как известно, 12 февраля, управляющая компания ЖКО «Берег-Сервис» вместе с советом дома установили 16 маяков для наблюдения за происходящими деформациями. По итогам обследования составили акт. Многоэтажка 2015 года постройки резко пошла трещинами, когда две недели назад на соседнем участке застройщик «Причал 55» начал забивать сваи под строительство нового ЖК «Мирапорт». Обозреватель «Омск-информа» побывал на месте, подробно побеседовал с жителями и лично убедился, что с домом происходят необратимые деформации.

Трещины везде

Стоит отметить, что трещины можно наблюдать во всех подъездах. Особенно это заметно на нижних этажах: глубокие расщелины испещрили все стены. Теперь в домовом чате жильцы круглосуточно обмениваются все новыми снимками и видео деформаций. По словам жителя квартиры №3 на первом этаже Сергея Гамма, каждый день появляются свежие дефекты.

- Новые трещины появляются каждый день. У нас в квартире никаких деформаций нет, может быть, потому, что сделан свежий ремонт. Но у соседей точно есть, что показать, - присоединяется к разговору супруга Сергея, Екатерина Гамм. – Мы с мужем постоянно работаем. Но как-то я пришла домой пораньше. И оказалось, что во время строительных работ тут так трясет, это какой-то трэш!

Семья заселилась в 2020 году, и до начала строительных работ никаких трещин и в помине не было.

Жильцы квартиры №24 на втором этаже Александр и Виктория Щербаковы рассказали, что плачевный результат забивки свай можно наблюдать в каждой комнате. В квартире отстали обои, поврежден кафель.

Виктория Щербакова представляет Совет дома и вместе с управляющей компанией выставляла маячки.

- Когда начали бить сваи, дом пошел трещинами, от грохота на первых этажах все ходило ходуном. Во втором подъезде пошла сквозная трещина от третьего до первого этажа. Если прикладываешь руку, там прямо дует, - говорит жительница дома.

В беседу вступает Александр Щербаков. По его словам, к такой ситуации привело и то обстоятельство, что многоэтажка находится в 20-ти метрах от Иртыша. И грунтовые воды оказали дополнительное влияние.

- Нас хотят убедить, что виновата некачественная кладка, и нужно провести экспертизу за счет жильцов. А то, что компания должна была установить гипсовые или алебастровые маяки на начальном этапе, чтобы мониторить влияние застройки на состояние ближайших зданий, никто не упоминает, - рассуждает Александр. - Дом находится в 20-ти метрах от Иртыша, грунтовые воды тоже никто не отменял. При таком расстоянии сваи должны не забиваться, а задавливаться. Но застройщику, как обычно, наплевать. Нас будет трясти еще долго.

Как будто землетрясение

Супруги Татьяна и Дмитрий Мякинины из квартиры №68 на 8 этаже поведали, что рабочие ведут активные свайные работы до 5 часов вечера. В это время в квартирах настоящий ад. С трудом жильцам удалось добиться, чтобы ужасный грохот не стоял хотя бы в выходные.

Татьяна и Дмитрий демонстрируют трещины, образовавшиеся по всей квартире. Недавно семья, воспитывающая 11-летнюю дочь Софью, сделала дорогостоящий ремонт. И вот теперь они с ужасом наблюдают множественные дефекты. Татьяна демонстрирует трещины в зале, под новенькими обоями, лопнувшую по шву кафельную плитку в ванной и туалете, образовались пустоты в плитке в коридоре и кухне. Стройка развернулась прямо под окнами у супругов.

- Сваи начали пробовать бить в октябре прошлого года. Тогда и пошли деформации по квартире. Все пошло по швам. Самое обидное, что сделали все основательно, и теперь все это разрушается. Такая вибрация идет, что все подпрыгивает. Бывает, сидишь на кухне, и от грохота кидает руки и ноги. Дочь, делая уроки, подпрыгивает на стуле. Как будто землетрясение. Другая проблема – грунтовые воды, которые подтапливают котлован, - делится впечатлениями Дмитрий.

Кроме того стройка перегородила итак неширокую дорогу. А компания собирается возвести четыре таких многоэтажки и причал. Ни о каком благоустройстве речи не идет.

Еще одна жительница дома Евгения говорит об опасности обрушения здания.

- Вероятность обрушения существует. Потому что опорные балки, возведенные по проекту, подвергаются колебаниям. Знаю это как дочь строителя, - высказалась Евгения.

Вместо вида на реку - стройка

Вдобавок все жители дома на Пригородной жалуются на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры, школ и детсадов, благоустройства и острый дефицит парковок. И новый жилой комплекс только усугубит эту проблему. Еще один неловкий момент – застройщик обещал жильцам вид на реку, и теперь, вместо водной глади появится 17-этажная высотка.

Удалось осмотреть и стройку, где ведутся работы. На территорию объекта получилось проникнуть без проблем. Сторож в домике как будто не заметил постороннего человека с фотоаппаратом. В строительном котловане возле экскаватора трудились трое рабочих в униформе. Судя по всему, представители застройщика выполняли «тихие» работы. Один из них вышел к автору этих строк и на просьбу дать комментарий бросился звонить начальству.

- Руководитель не разрешил мне отвечать на какие-либо вопросы. Я не уполномочен, извините, - заявил рабочий.

В целом сотрудники компании были настроены доброжелательно. В связи с этим возникает вопрос, как застройщику разрешили строить на этой территории. Но это уже совсем другая история.

РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.