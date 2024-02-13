Горожане уверены, что виновата в этом стройка напротив, но чиновники уверяют, что там все нормально.

Горожане уверены, что виновата в этом стройка напротив, но чиновники уверяют, что там все нормально.

Жильцы дома № 23/2 по улице Пригородной пожаловались на то, что стены их девятиэтажки начали покрываться трещинами. Горожане винят в этом стройку, которая развернулась у них под окнами. Люди боятся, что здание, построенное в 2015 году, просто рухнет.

В мэрии сообщили, что представители администрации Советского округа выезжали на место. Жилищно-коммунальное отделение «Берег-Сервис» планирует провести экспертизу несущих конструкций дома. При этом чиновники не заметили работ по забивке свай, которые, по словам жильцов, происходят с 9:00. В квартирах омичей при этом все трясется.

– К сожалению, строительство крупных объектов связано с необходимостью проведения подготовительных работ: погрузка свай, монтаж наружных инженерных сетей, подключение к коммунальным ресурсам города, обустройство проезда строительной спецтехники. Сейчас забивка свай идет на расстоянии 40 метров от ближайшего дома, – сообщили в региональном министерстве строительства.

При этом жильцы уверены, что сваи вбивают гораздо ближе. Подробнее об этой ситуации читайте на нашем сайте сегодня вечером.