По мнению экс-перевозчика, без перехода на брутто-контракты в Омске число предпринимателей, бросивших маршруты, будет только расти.

По мнению экс-перевозчика, без перехода на брутто-контракты в Омске число предпринимателей, бросивших маршруты, будет только расти.

В прошлом известный омский перевозчик, а ныне занимающийся развитием такси бизнесмен Виталий Торопов уверен, что без помощи государства невозможно спасти пассажирские перевозки в Омске. Торопов не видит ничего необычного в том, что бизнес уходит из пассажирских перевозок в Омске. Как пример – Вадим Макаренко, бросивший 21-й маршрут из-за его убыточности. И таких случаев будет еще много, если государство всерьез не займется решением проблемы, уверен Торопов.

Решением проблемы экс-перевозчик видит переход на брутто-контракты и регулируемые тарифы. Только так у частников будет финансовая стабильность – они будут знать, сколько денег заработают вне зависимости от того, сколько пассажиров перевезут.

- Финансовая стабильность – это очень важно. А она будет, когда я понимаю, что машина отрабатывает столько-то километров, за которые я гарантированно получу столько-то рублей. И тогда я бы уже видел экономику: столько денег я смогут потратить на лизинг, столько на топливо, столько на запчасти и зарплату. Мне было бы выгодно, чтобы машина больше ездила по городу, чаще ездила. В этом перспектива. Этот механизм сможет работать, это даст реальный результат, - говорит Торопов.

При работе на брутто-контрактах перевозчик передает всю выручку в бюджет города, взамен он получает оттуда средства в зависимости от того, сколько километров его автобусы «накатали» по городу. Так сейчас работает МП «ПП №8». Не зависит, сколько человек перевезло это предприятие – доход муниципального предприятия зависит от того, сколько километров его автобусы проехали по городу. Больше километров – больше денег в кассе. При этом работа по брутто-контрактам возможна только при переходе на регулируемые тарифы.