Отказ от налички, по мнению Николая Артемьева, полностью выведет перевозчиков из тени, а пассажиры смогут купить возможность оплаты проезда.

Отказ от налички, по мнению Николая Артемьева, полностью выведет перевозчиков из тени, а пассажиры смогут купить возможность оплаты проезда.

На минувшей неделе глава омского дептранса Вадим Кормилец не исключил, что в Омске полностью запретят оплату проезда в общественном транспорте наличными. Правда, когда это произойдет – непонятно.

Руководитель объединения «Омский транспортный союз» Николай Артемьев всецело выступает за отказ от наличных в автобусах. Предприниматель видит в переходе на полностью электронную оплату проезда одни плюсы.

– Прекрасный проект, мы будем рады, если он будет реализован в Омске и Омской области. Внедрение этой системы – это следование научно-техническому прогрессу, чтобы нам не оставаться в XIX веке. Эта система должна облегчить оплату проезда и, главное, обеспечить точный учет пассажиропотока, – говорит Артемьев. – Ведь сейчас не секрет, те деньги, которые омичи платят наличными, они оседают в карманах водителей. Поэтому если систему получится довести до конца, то все будет четко и логично: перевозки выйдут из тени, увеличатся налоговые поступления.

Рассказал бизнесмен и о механизмах безналичной оплаты. Здесь, к слову, больше всего вопросов. Как, например, житель сельского района или другого города, приехав в Омск, сможет оплатить проезд, имея при себе лишь наличные? Николай Артемьев отметил, что все пассажиры смогут купить возможность оплаты проезда. Говоря по-простому, приобрести единоразовый электронный билет.

– За наличные деньги можно будет купить возможность оплаты проезда. Но вот для учета поездки в системе АСОП – автоматической системе мониторинга, диспетчеризации и оплаты по безналу, должен быть какой-то носитель. Например, единовременная транспортная карта. Вот ее и предстоит купить за наличные деньги – до входа в автобус или у водителя. Эта карта даст возможность зайти в любой пассажирский транспорт в городе Омске.

Таким образом, за наличные водитель в автобусе будет продавать не билет, а транспортную карту, которую нужно будет приложить к терминалу оплаты. Такие терминалы должны быть установлены во всех автобусах. По словам Николая Артемьева, благодаря новой системе оплаты, станет известен каждый пассажир автобуса. Будет известно, где куплена транспортная карта, на каком маршруте человек ею расплатился. Словом, будет полная финансовая прозрачность рынка перевозок.