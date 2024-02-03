Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Организацией пригородного сообщения по маршруту Омск – микрорайон Черемуховское будет заниматься АО «Омскоблавтотранс».

С 12 февраля запускается новый пригородный маршрут №133 (Омск – микрорайон Черемуховское). Его обслуживанием будет крупнейший региональный перевозчик АО «Омскоблавтотранс».

Как сообщается в паблике предприятия в соцсети «ВКонтакте», автобусы будут отправляться от конечной остановки «Улица Лобкова». Из города предусмотрено 7 рейсов в день (последний в 18.50), в обратном направлении – восемь рейсов (последний в 19.30).

1446
·Общество

Организацией пригородного сообщения по маршруту Омск – микрорайон Черемуховское будет заниматься АО «Омскоблавтотранс».

С 12 февраля запускается новый пригородный маршрут №133 (Омск – микрорайон Черемуховское). Его обслуживанием будет крупнейший региональный перевозчик АО «Омскоблавтотранс».

Как сообщается в паблике предприятия в соцсети «ВКонтакте», автобусы будут отправляться от конечной остановки «Улица Лобкова». Из города предусмотрено 7 рейсов в день (последний в 18.50), в обратном направлении – восемь рейсов (последний в 19.30).

1446