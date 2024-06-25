Омск-Информ
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·Общество

Многие омичи жалуются, что в жару в общественном транспорте не включают кондиционеры.

Руководитель департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец назвал условие, при котором в общественном транспорте города включают кондиционеры. По словам чиновника, запустить агрегат по просьбе 2-3 пассажиров нельзя, требуется согласие всех, кто едет в салоне.

– Включение кондиционера, как и открывание форточек для проветривания, должно быть по согласованию со всеми пассажирами, находящимися в салоне, – сказал Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш».

Он также сообщил, что кондиционеры рекомендуется включать при температуре +25 градусов «за бортом». Системами охлаждения воздуха оснащены 264 единицы транспорта в Омске.

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·Общество

Многие омичи жалуются, что в жару в общественном транспорте не включают кондиционеры.

Руководитель департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец назвал условие, при котором в общественном транспорте города включают кондиционеры. По словам чиновника, запустить агрегат по просьбе 2-3 пассажиров нельзя, требуется согласие всех, кто едет в салоне.

– Включение кондиционера, как и открывание форточек для проветривания, должно быть по согласованию со всеми пассажирами, находящимися в салоне, – сказал Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш».

Он также сообщил, что кондиционеры рекомендуется включать при температуре +25 градусов «за бортом». Системами охлаждения воздуха оснащены 264 единицы транспорта в Омске.

1196