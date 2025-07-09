Оптимально, если разница между улицей и помещением составляет не более 5–7 градусов.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала о потенциальных рисках для здоровья при использовании кондиционеров и способах их безопасного применения.

По словам специалиста, кондиционеры снижают влажность воздуха, что может привести к ощущению песка в глазах и головной боли. Чрезмерно сухой воздух раздражает дыхательные пути, усугубляет симптомы астмы, бронхита и синусита, повышает восприимчивость к инфекциям. Значительные перепады температур при переходе из жары в прохладное помещение часто становятся причиной простуды.

– Если появилась сухость в глазах, заболела голова или горло, следует включить увлажнитель, увеличить температуру на кондиционере и ослабить мощность потока, а если это невозможно – покинуть помещение, – цитируют врача «Известия».

В кондиционере, который не обслуживается должным образом, могут размножаться бактерии и плесневые грибы, способные вызвать аллергическую реакцию, астму и другие проблемы с дыхательной системой.

Для безопасного использования кондиционеров Уланкина рекомендует применять увлажнитель для поддержания влажности воздуха на уровне 40–60 %, регулярно проветривать помещения, своевременно очищать и менять фильтры, протирать от пыли наружные блоки и вентиляционные решетки. Важно поддерживать баланс температур – оптимально, если разница между улицей и помещением составляет не более 5–7 градусов.

Кроме того, важно помнить, что воздушный поток не должен быть направлен непосредственно на человека, поскольку длительное нахождение под струями холодного воздуха может привести к простуде.

Ранее врач-кардиолог Гульнара Орлова назвала способы охладить помещение летом без кондиционера. Она порекомендовала проветривать квартиру утром и вечером, когда температура на улице снижается, а днем плотно закрывать окна, завешивая их плотными шторами или жалюзи.