Омск-Информ
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·Общество

Нескольких пассажиров ошпарило в автобусе маршрута № 109.

Сегодня, 5 июня, в соцсетях стали поступать жалобы на опасный автобус, следующий по маршруту № 109 «Посёлок Солнечный – речной порт».

– В 109 автобусе лопнул шланг с кипятком. Ошпарило несколько пассажиров, сообщает очевидец, – пишут в группе ВК «Омск LIVE». 

«Омск-информ» ранее писал, что в соцсетях омичи жалуются на неработающие кондиционеры в общественном транспорте Омска. В жаркие часы отсутствие прохладного потока воздуха вызывает дискомфорт у пассажиров. Администрация города дала комментарий по этому поводу, выяснилось, что проблема заключается в труднодоступности необходимых деталей.

Наталья Корнеева
·Общество

Нескольких пассажиров ошпарило в автобусе маршрута № 109.

Сегодня, 5 июня, в соцсетях стали поступать жалобы на опасный автобус, следующий по маршруту № 109 «Посёлок Солнечный – речной порт».

– В 109 автобусе лопнул шланг с кипятком. Ошпарило несколько пассажиров, сообщает очевидец, – пишут в группе ВК «Омск LIVE». 

«Омск-информ» ранее писал, что в соцсетях омичи жалуются на неработающие кондиционеры в общественном транспорте Омска. В жаркие часы отсутствие прохладного потока воздуха вызывает дискомфорт у пассажиров. Администрация города дала комментарий по этому поводу, выяснилось, что проблема заключается в труднодоступности необходимых деталей.

Наталья Корнеева