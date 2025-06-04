Оказывается, импортные детали для кондиционеров очень трудно достать.
В соцсетях омичи пожаловались на неработающие кондиционеры в общественном транспорте Омска. В жаркие часы отсутствие прохладного потока воздуха вызывает дискомфорт у пассажиров.
Администрация города дала комментарий по этому поводу. Выяснилось, что проблема заключается в труднодоступности необходимых деталей.
– Значительное количество неисправных кондиционеров на автобусах связано с большим количеством импортных комплектующих, входящих в состав данного оборудования, и сложностью в их приобретении в современных условиях. Перевозчикам муниципальной и немуниципальной форм собственности в рабочем порядке рекомендовано привести подвижной состав в надлежащее санитарное состояние, – ответила мэрия в комментариях к сообщению портала «Новый Омск».
Ранее сообщалось, что в омском общественном транспорте не работают 59 кондиционеров.