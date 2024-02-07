Перевозчик назвал автобус и места в них, где чаще всего собираются зайцы. Этих людей предприниматели вынуждены возить бесплатно.

Перевозчик назвал автобус и места в них, где чаще всего собираются зайцы. Этих людей предприниматели вынуждены возить бесплатно.

Руководитель «Омского транспортного союза» Николай Артемьев рассказал о местах концентрации зайцев в автобусах. По словам предпринимателя, чаще всего безбилетники собираются на задних площадках в автобусах среднего класса, в которых нет кондукторов.

– Если нет кондуктора, люди с задней площадки просто не рассчитываются. Понятно, что тогда мы людей везем бесплатно, – говорит перевозчик. – К сожалению, пока не весь подвижной состав укомплектован валидаторами. Если будут деньги, перевозчики будут их покупать. Бесплатно валидаторы никто не дает. Поэтому здесь еще вопрос наличия денежных средств. Если бы валидаторы стояли на всем транспорте, то у «Пассажирсервиса» были бы грандиозные финансовые поступления. Но пока такого нет – валидаторы сложно купить, они дорогие.

Тем не менее на маршрутах, обслуживаемых «Омским транспортным союзом», валидаторов становится все больше. Они появились в автобусах маршрутов № 73, 20 и 59.