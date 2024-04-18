Соответствующие изменения в областной закон приняли депутаты Заксобрания.

Соответствующие изменения в областной закон приняли депутаты Заксобрания.

Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли изменения в региональный закон. Речь идет об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении.

Согласно нововведениям, перевозчики будут привлекаться к административной ответственности за нарушение расписания регулярных маршрутов, несоблюдение интервала движения, невыпуск транспорта в выходные и праздничные дни.

Теперь за подобные нарушения должностным лицам грозят штрафы от 5 до 10 тыс. рублей, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – от 30 до 50 тыс. рублей.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября текущего года.