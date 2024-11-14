Чиновники решили расторгнуть контракт с предпринимателем, который не выполняет договоренности.

Сегодня директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец отчитался перед депутатами горсовета о контроле за частными перевозчиками. На данный момент в городе их насчитывается 41, и не все соблюдают условия, на которых должны работать.

– За 9 месяцев текущего года в отношении частных перевозчиков направлены 73 претензии о ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных контрактами. Направлено 18 требований об уплате штрафов на общую сумму 331 тыс. рублей. И принято решение об одностороннем отказе от контракта в связи с ненадлежащим исполнением его условий, – отметил Кормилец.

Отказаться департамент транспорта решил от перевозчика, который работал на маршруте № 21. Кто займется перевозками по маршруту, Кормилец не сообщил.

Какие именно нарушения допустили перевозчики, чиновник также не уточнил. Это могли быть нарушения расписания, сокращение числа транспортных средств на маршруте или выпуск более маленьких машин.