Всего перевозчикам предлагают 22 садовых маршрута. Им готовы заплатить до 7 млн рублей.

Всего перевозчикам предлагают 22 садовых маршрута. Им готовы заплатить до 7 млн рублей.

В Омске ищут перевозчиков на обслуживание садовых маршрутов. Аукцион объявило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Стоимость одного контракта варьируется от 659 тыс. до 7 млн рублей. Общая выделенная на перевозки сумма составляет 50 млн рублей.

Всего перевозчикам нужно будет обслуживать 22 садовых маршрута:

№ 177 (Поселок Чкаловский – СНТ «Сыропятский»);

№ 127 (Улица Дергачева – СНТ «Муравушка»);

№ 162 (Улица Лизы Чайкиной – СНТ «Озерный»);

№ 165 (ПО имени Баранова – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);

№ 161 (Улица Володарского – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);

№ 160 (ПО «Иртыш» – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);

№ 158 (ПО имени Баранова – СНТ «Орбита»);

№ 185 (ПО «Иртыш» – СНТ «Тепличный-1»);

№ 193 (Улица 20-я Линия – СНТ «Сыропятский»);

№ 191 (Улица 20-я Линия – СНТ «Правда»);

№ 169 (Улица 20-я Линия – СНТ Радист-1);

№ 111 (Улица 21-я Амурская – СНТ «Автомобилист»);

№ 140 (Ул. 21-я Амурская – СНТ «Половинка»);

№ 173 (Улица Ватутина – СНТ «Заозерный»);

№ 174 (Улица Дружбы – СНТ «Кедр»);

№ 172 (Поселок Солнечный – СНТ «Северо-Любинский»);

№ 145 (Улица Нефтезаводская – СНТ «Росинка»);

№ 190 (Поселок Солнечный – СНТ «Авиатор»);

№ 358 (Омск – Сады «Зеленый берег»);

№ 144 (Поселок Солнечный – СНТ «Автомобилист-2»);

№ 156 (ПО «Иртыш» – СНТ «Кварц»);

№ 122 (Улица Лобкова – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»).

Автобусы должны начать работу с 20 апреля, а закончить до 20 октября.