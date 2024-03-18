Омск-Информ
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·Авто

Всего перевозчикам предлагают 22 садовых маршрута. Им готовы заплатить до 7 млн рублей.

В Омске ищут перевозчиков на обслуживание садовых маршрутов. Аукцион объявило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Стоимость одного контракта варьируется от 659 тыс. до 7 млн рублей. Общая выделенная на перевозки сумма составляет 50 млн рублей.

Всего перевозчикам нужно будет обслуживать 22 садовых маршрута:

  • № 177 (Поселок Чкаловский – СНТ «Сыропятский»);
  • № 127 (Улица Дергачева – СНТ «Муравушка»);
  • № 162 (Улица Лизы Чайкиной – СНТ «Озерный»);
  • № 165 (ПО имени Баранова – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
  • № 161 (Улица Володарского – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
  • № 160 (ПО «Иртыш» – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
  • № 158 (ПО имени Баранова – СНТ «Орбита»);
  • № 185 (ПО «Иртыш» – СНТ «Тепличный-1»);  
  • № 193 (Улица 20-я Линия – СНТ «Сыропятский»);
  • № 191 (Улица 20-я Линия – СНТ «Правда»);
  • № 169 (Улица 20-я Линия – СНТ Радист-1);
  • № 111 (Улица 21-я Амурская – СНТ «Автомобилист»);
  • № 140 (Ул. 21-я Амурская – СНТ «Половинка»);
  • № 173 (Улица Ватутина – СНТ «Заозерный»);
  • № 174 (Улица Дружбы – СНТ «Кедр»);
  • № 172 (Поселок Солнечный – СНТ «Северо-Любинский»);
  • № 145 (Улица Нефтезаводская – СНТ «Росинка»);
  • № 190 (Поселок Солнечный – СНТ «Авиатор»);
  • № 358 (Омск – Сады «Зеленый берег»);
  • № 144 (Поселок Солнечный – СНТ «Автомобилист-2»);
  • № 156 (ПО «Иртыш» – СНТ «Кварц»);
  • № 122 (Улица Лобкова – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»).

Автобусы должны начать работу с 20 апреля, а закончить до 20 октября.

·Авто

Всего перевозчикам предлагают 22 садовых маршрута. Им готовы заплатить до 7 млн рублей.

В Омске ищут перевозчиков на обслуживание садовых маршрутов. Аукцион объявило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Стоимость одного контракта варьируется от 659 тыс. до 7 млн рублей. Общая выделенная на перевозки сумма составляет 50 млн рублей.

Всего перевозчикам нужно будет обслуживать 22 садовых маршрута:

  • № 177 (Поселок Чкаловский – СНТ «Сыропятский»);
  • № 127 (Улица Дергачева – СНТ «Муравушка»);
  • № 162 (Улица Лизы Чайкиной – СНТ «Озерный»);
  • № 165 (ПО имени Баранова – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
  • № 161 (Улица Володарского – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
  • № 160 (ПО «Иртыш» – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
  • № 158 (ПО имени Баранова – СНТ «Орбита»);
  • № 185 (ПО «Иртыш» – СНТ «Тепличный-1»);  
  • № 193 (Улица 20-я Линия – СНТ «Сыропятский»);
  • № 191 (Улица 20-я Линия – СНТ «Правда»);
  • № 169 (Улица 20-я Линия – СНТ Радист-1);
  • № 111 (Улица 21-я Амурская – СНТ «Автомобилист»);
  • № 140 (Ул. 21-я Амурская – СНТ «Половинка»);
  • № 173 (Улица Ватутина – СНТ «Заозерный»);
  • № 174 (Улица Дружбы – СНТ «Кедр»);
  • № 172 (Поселок Солнечный – СНТ «Северо-Любинский»);
  • № 145 (Улица Нефтезаводская – СНТ «Росинка»);
  • № 190 (Поселок Солнечный – СНТ «Авиатор»);
  • № 358 (Омск – Сады «Зеленый берег»);
  • № 144 (Поселок Солнечный – СНТ «Автомобилист-2»);
  • № 156 (ПО «Иртыш» – СНТ «Кварц»);
  • № 122 (Улица Лобкова – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»).

Автобусы должны начать работу с 20 апреля, а закончить до 20 октября.