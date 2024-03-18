Всего перевозчикам предлагают 22 садовых маршрута. Им готовы заплатить до 7 млн рублей.
В Омске ищут перевозчиков на обслуживание садовых маршрутов. Аукцион объявило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Стоимость одного контракта варьируется от 659 тыс. до 7 млн рублей. Общая выделенная на перевозки сумма составляет 50 млн рублей.
Всего перевозчикам нужно будет обслуживать 22 садовых маршрута:
- № 177 (Поселок Чкаловский – СНТ «Сыропятский»);
- № 127 (Улица Дергачева – СНТ «Муравушка»);
- № 162 (Улица Лизы Чайкиной – СНТ «Озерный»);
- № 165 (ПО имени Баранова – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
- № 161 (Улица Володарского – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
- № 160 (ПО «Иртыш» – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
- № 158 (ПО имени Баранова – СНТ «Орбита»);
- № 185 (ПО «Иртыш» – СНТ «Тепличный-1»);
- № 193 (Улица 20-я Линия – СНТ «Сыропятский»);
- № 191 (Улица 20-я Линия – СНТ «Правда»);
- № 169 (Улица 20-я Линия – СНТ Радист-1);
- № 111 (Улица 21-я Амурская – СНТ «Автомобилист»);
- № 140 (Ул. 21-я Амурская – СНТ «Половинка»);
- № 173 (Улица Ватутина – СНТ «Заозерный»);
- № 174 (Улица Дружбы – СНТ «Кедр»);
- № 172 (Поселок Солнечный – СНТ «Северо-Любинский»);
- № 145 (Улица Нефтезаводская – СНТ «Росинка»);
- № 190 (Поселок Солнечный – СНТ «Авиатор»);
- № 358 (Омск – Сады «Зеленый берег»);
- № 144 (Поселок Солнечный – СНТ «Автомобилист-2»);
- № 156 (ПО «Иртыш» – СНТ «Кварц»);
- № 122 (Улица Лобкова – СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»).
Автобусы должны начать работу с 20 апреля, а закончить до 20 октября.