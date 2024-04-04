Омск-Информ
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·Общество

Об этом рассказали в пресс-службе РЭК. Прежний тариф сохранится до октября.

В Омской области повышать проезд на межмуниципальных маршрутах не планируется. Стоимость километра пути на регулярных перевозках остается прежней до октября – 2 рубля за каждый километр пути. Об этом заявили в пресс-службе РЭК.

– Расчет величины тарифа провели с учетом бюджетных средств на заключение госконтрактов по выполнению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, которые компенсируются из областного бюджета, – добавили в ведомстве.

Отметим, что тариф не менялся с 2016 года.

·Общество

Об этом рассказали в пресс-службе РЭК. Прежний тариф сохранится до октября.

В Омской области повышать проезд на межмуниципальных маршрутах не планируется. Стоимость километра пути на регулярных перевозках остается прежней до октября – 2 рубля за каждый километр пути. Об этом заявили в пресс-службе РЭК.

– Расчет величины тарифа провели с учетом бюджетных средств на заключение госконтрактов по выполнению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, которые компенсируются из областного бюджета, – добавили в ведомстве.

Отметим, что тариф не менялся с 2016 года.