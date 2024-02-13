Перевести все маршруты в разряд регулируемых планировалось еще в 2021 году. Но потом чиновники «неожиданно» столкнулись с извечной омской проблемой.

Перевести все маршруты в разряд регулируемых планировалось еще в 2021 году. Но потом чиновники «неожиданно» столкнулись с извечной омской проблемой.

В Омске в ближайшее время не планируют переводить все маршруты в разряд регулируемых. Идея полного перевода всех маршрутов в Омске из нерегулируемого сектора в регулируемый зрела в департаменте транспорта с 2019-2020 годов. Об этом рассказывал уже ныне покойный глава дептранса Александр Вялков.

Согласно задумке, планировалось к 2021-2022 годам сделать все городские маршруты регулируемыми. То есть, и в маршрутках, и в автобусах города устанавливалась бы единая стоимость проезда, в них действовали бы все льготы, а также бесплатная пересадка. При этом перевозчики бы получали из бюджета компенсацию понесенных убытков - если себестоимость одной поездки у них оказалась бы выше провозной платы. Именно из-за этого и возникла загвоздка. Как «неожиданно» оказалось, в бюджете города просто нет столько денег, чтобы компенсировать перевозчикам все понесенные затраты. Почему этот нюанс чиновники не учитывали тогда, когда планировали сделать все маршруты регулируемыми, совершенно непонятно.

- Выполнение мероприятий по переводу всех маршрутов на маршруты с регулируемыми тарифами повлечет увеличение бюджетных ассигнований на эти цели. Поэтому перевод всех маршрутов на маршруты с регулируемыми тарифами в ближайшее время не планируется, - сообщили в департаменте транспорта.

В связи с этим возникает только один вопрос: зачем тогда несколько лет нужно было обещать омичам то, что в реальности воплотить невозможно? По крайней мере, в ближайшее время.