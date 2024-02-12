Предприниматель Вадим Макаренко заявил, что маршрут № 21 оказался невыгодным из-за небольшого количества пассажиров.

Предприниматель Вадим Макаренко заявил, что маршрут № 21 оказался невыгодным из-за небольшого количества пассажиров.

Омский перевозчик Вадим Макаренко, обслуживающий маршрут № 21 «ДСК-2 – кожзавод», представил «Омск-информу» свое видение ситуации с расторжением контракта.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест принял такое решение из-за малого количества автобусов на маршруте и связанных с этим жалоб пассажиров. Поэтому с сегодняшнего дня в рейс вышли 5 автобусов муниципального пассажирского предприятия № 8 с интервалом 29 минут.

Сам предприниматель считает несколько иначе. Он объяснил дефицит автобусов на маршруте отсутствием необходимых деталей для ремонта.

– Многих запчастей для автобусов среднего класса постоянно не хватает: что-то заказываем, постоянно ожидаем. Поскольку половина деталей турецкие либо китайские, то у нас постоянные проблемы с доставками. То есть такие текущие ремонты чреваты тем, что какие-то небольшие запчасти ломаются и вся машина выходит из строя, простаивает, – уточнил Вадим Макаренко.

По мнению перевозчика, пассажиропоток на маршруте № 21 оказался крайне низким. Индивидуальный предприниматель потерпел миллионный убыток. Он говорит, что сам решил покинуть невыгодный маршрут.

– Пассажиропоток на данном маршруте очень низкий. Городской администрации следовало бы помогать и взаимодействовать с перевозчиками по вопросу того, какие маршруты надо продлить или переделать. Но они не хотят слушать наши предложения. Мы сами приняли решение уйти, – подчеркнул Вадим Макаренко. – И самый основной момент – экономическая часть. Обоснованный тариф РЭК низкий. Конкурс на заключение контракта на обслуживание маршрута проходил уже в декабре, следовательно, мы не успели защитить межтарифную разницу до конца года. В итоге ездили за свой счет, накопили убыток в 1,2 млн рублей.

Бизнесмен предлагал департаменту транспорта изменить маршрут, чтобы сделать его более прибыльным. Но в мэрии отказались идти навстречу.