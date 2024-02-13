Частный предприниматель Вадим Макаренко намерен доработать до конца года на междугородних перевозках и уйти в другую сферу.

Частный предприниматель Вадим Макаренко намерен доработать до конца года на междугородних перевозках и уйти в другую сферу.

Омский перевозчик Вадим Макаренко, с которым мэрия собралась расторгать контракт на маршрут № 21 «ДСК-2 – Кожзавод», решил уйти из бизнеса.

До конца года предприниматель намерен доработать на междугородних перевозках. И затем уйти из этого бизнеса. Главным образом, из-за экономической составляющей.

– У нас до конца года остается контракт на междугородние перевозки по нерегулируемому маршруту. Но желания работать в этом бизнесе становится все меньше, потому что компенсация льготных перевозок в регионе не растет, межтарифная разница тоже невысокая, – отметил Вадим Макаренко. – С нынешней стоимостью дизельного топлива это утопия. Кроме того, частники не нужны властям, которые не хотят нас слушать и идти навстречу. Поэтому мы покидаем этот рынок.

Руководитель компании добавил, что оставит себе только один бизнес, никак не связанный с пассажирскими перевозками. Чем конкретно он продолжит заниматься, Вадим Макаренко не сообщил.