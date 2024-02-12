Омичи были недовольны работой маршрута № 21. Оказалось, что перевозчик выпускал в рейс малое количество транспорта.

Омичи были недовольны работой маршрута № 21. Оказалось, что перевозчик выпускал в рейс малое количество транспорта.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что стал получать множество жалоб на работу автобусного маршрута № 21 «ДСК-2 – Кожзавод». С начала этого года он стал обслуживаться частником – ИП Макаренко О.О.

– Люди говорят о недовыпуске подвижного состава и, как следствие, несоблюдении интервалов движения, длительном ожидании автобуса на остановках. Поставил задачу департаменту транспорта провести проверку по поступающим обращениям, – отметил мэр.

Департамент транспорта выяснил, что вместо 7 автобусов на маршрут выходят всего 2–3 машины. Сам перевозчик заявил, что это происходит из-за технических неисправностей транспорта.

Теперь с сегодняшнего дня на маршрут будет выходить 5 автобусов среднего класса муниципального пассажирского предприятия № 8. Интервал движения должен составить 29 минут.

С самим же перевозчиком хотят разорвать контракт. Также его может ожидать штраф за неисполнение условий перевозки.