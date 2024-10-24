Омские полицейские обнаружили нарушителей, которые возили пассажиров в райцентры Таврическое и Одесское из Омска без необходимых разрешений.

Автоинспекторы совместно с заинтересованными ведомствами провели комплекс мероприятий по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. Особое внимание уделяется соблюдению лицензионных требований, предъявляемых к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки, а также законодательства при перевозке грузов, выявлению и пресечению незаконной деятельности перевозчиков пассажиров автобусами и легковыми такси.

Так, автоинспекторы обнаружили двоих нарушителей на автодороге Омск – Русская Поляна. В районе 15-го километра остановлен автомобиль «Рено- Логан», 26-летний водитель которого возил пассажиров из Омска до райцентра Таврическое без соответствующего разрешения.

И в районе 19-го километра полицейскими также остановлен микроавтобус ГАЗ под управлением 35-летнего мужчины, который осуществлял коммерческую перевозку пассажиров по маршруту Омск – Одесское, не имея лицензии на данный вид деятельности.

За допущенные правонарушения в отношении двух водителей возбуждены административные делопроизводства по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Омская Госавтоинспекция призывает граждан не прибегать к услугам «нелегалов», а приобретать билеты в официальных кассах и пользоваться междугородними автобусами, отправной точкой которых являются автовокзалы.