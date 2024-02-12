Прозвучало мнение о том, что увольнять надо было и первого вице-мэра Фомина. А Галину Зурнаджан попросили сильно не критиковать.

Прозвучало мнение о том, что увольнять надо было и первого вице-мэра Фомина. А Галину Зурнаджан попросили сильно не критиковать.

Сегодня, 12 февраля, последний день работы в должности «главной по снегу в Омске» – директора БУ «Управление дорожного хозяйства и благоутстройства» Галины Зурнаджан. На своем важном и ответственном посту она продержалась без двух дней два года.

В комментарии РИА «Омск-информ» Галина Зурнаджан назвала свой уход в период массовой уборки снега личным решением – 71-летняя топ-менеджер просто устала вставать каждый день в 5 утра, чтобы проехать по городу и осмотреть уборку сугробов.

А что думают об отставке директора УДХБ эксперты? Как оказалось, далеко не все близкие к сфере ЖКХ специалисты готовы комментировать отставку Галины Зурнаджан.

«Всех критиканов я бы посадил. На место Зурнаджан»

Эксперт по ЖКХ Александр Лихачев, который лично знаком с Зурнаджан много лет, попросил не ругать ее. Лихачев уверен, что директор бюджетного учреждения сделала все возможное. А критиковать проще всего.

– Оценка ее работы у меня только положительная. Зачем с нее спрашивать то, что нереально сделать? Людей, которые критикуют уборку снега да и многое другое в городе, я бы на пару дней посадил. На место тех, кого они критикуют. Они не понимают, что бюджетная обеспеченность в Омске намного меньше, чем в других подобных городах. Поэтому в первую очередь деньги выделяют на школы, зарплаты и другие первостепенные вещи, нежели чем на благоустройство, – говорит Лихачев.

Эксперт положительно отметил работу на посту директора УДХБ и прежнего директора учреждения Владимира Казимирова, который сумел продержаться на этой важной и ответственной должности более 7 лет.

– Я понимаю, что нельзя из ничего сделать конфетку – если чего-то не хватает. Все те рабочие, которые раньше убирали снег или собирали мусор, сейчас на СВО или оборонных заводах. И заманить их на 20–25 тысяч нереально. Это объективно. Я не думаю, что в 1943 году Омск тоже хорошо чистили от снега, – заявил Лихачев.

А что Фомин?

Несколько дней назад урбанист Сергей Костарев жестко раскритиковал уборку снега в Омске. Эксперт не удвилен отставке Галины Зурнаджан. Но, по мнению Костарева, увольнять надо было и других, более статусных лиц.

– Это выглядит так, будто стрелочника нашли. Нельзя сводить все к исполнителям, от которых мало зависит распределение ресурсов, техническое обеспечение, распределение ресурсов и контроль над всем и вся, – говорит Костарев. – За уборку снега у нас отвечает не только УДХБ, но и УК, хозяйствующие субъекты. Это огромный комплекс, который должен работать согласованно. Если крайними делать тех, кто убирает… ну не знаю. Претензии нужно предъявлять мэрии. Ей нужно выстраивать отношения с юрлицами.

Отвечает за уборку снега в Омске первый вице-мэр Евгений Фомин. Сергей Костарев уверен, что если он плохо работает, то его нужно уволить. Но решение принимает мэр Сергей Шелест.

– Уборка снега – это зона ответственности перзама мэра. Отвечает за организацию всей работы мэр. Если он вдруг решает, что его заместитель работает плохо, то он должен его уволить, – заявил Костарев.

Эксперт уверен, что настоящим экзаменом для нового руководителя УДХБ, скорее всего, станет следующая зима. Пока назначат на эту должность нового человека, весь снег в Омске уже растает сам.

Кто захочет занять «расстрельную» должность?

Должность директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства в городе поистине «расстрельная». Кто бы ни занял кабинет на Степной, его все равно будут критиковать. Ведь в условиях дефицита денег и сотрудников организовать хорошую работу по уборке снега очень нелегко. Это как «тришкин кафтан» – сколько его ни перетягивай, толку не будет.

Неоднократно говорилось о том, что нельзя требовать от пяти рабочих и пяти единиц техники такого же выполненного объема работ, который должны сделать 15 человек на 15 единицах. А в Омске именно так – скудные ресурсы приходится распределять туда, где их и так мало. Так что новому директору УДХБ остается пожелать не только мужества, но и сноровки с хитростью – чтобы он организовал работу наиболее эффективно.