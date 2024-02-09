Известный омский ретейлер и девелопер убежден, что дорогой продукт подбросил производитель, а не продавец.

Известный омский ретейлер и девелопер убежден, что дорогой продукт подбросил производитель, а не продавец.

В Омске не утихает «яичный скандал». Глава ТД «Шкуренко», ретейлер и девелопер Виктор Шкуренко высказал свое мнение о происхождении свалки куриных яиц. Выброшенный продукт обнаружил 5 февраля на Окружной дороге за заводом «Омск Сайдинг Инвест» житель Чкаловска. На пустырь выбросили и потом попытались сжечь тысячи куриных яиц. Представители Россельхознадзора пообещали оштрафовать на 400 тыс. рублей виновника «продовольственного преступления».

– Не знаю, как там взялись яйца, да еще в таком количестве. Возможно, они появились неделю назад, тогда виновника никто не найдет. Могу только предположить, что это сделал производитель. Крупные продовольственные компании этим не занимаются, – заявил Шкуренко «Омск-информу».

Напомним, что ранее директор «Иртышской птицефабрики» Анатолий Беззубцев сказал, что и производители яиц не способны на такое.