Дурнопахнущие странные яйца, похоже, никто не собирается убирать. Рядом с ними на свалке лежит еще много чего интересного.

Дурнопахнущие странные яйца, похоже, никто не собирается убирать. Рядом с ними на свалке лежит еще много чего интересного.

«Хозяин» выброшенных в Омске на свалку яиц, похоже, не будет найден. Напомним, что свалка дефицитных нынче куриных яиц была обнаружена на окраине Омска на Окружной дороге за заводом «Омск Сайдинг Инвест». На пустырь выбросили и потом попытались сжечь тысячи куриных яиц. На месте ЧП побывали представители Россельхознадзора и Главного управления ветеринарии. Последние взяли пробы того, что осталось от полусгоревших яиц. Позже стало известно, что тем, кто вывез яица на пустырь, грозит штраф до 400 тыс. рублей. Но вероятно, никого за это и не накажут, а сами выброшенные яйца как лежали, так и лежат.

Обозреватель РИА «Омск-информ» побывал на «яичной» свалке и обнаружил там много чего интересного.

Свалки, свалки, кругом одни свалки

Даже зная примерное расположение этой свалки, найти ее оказалось весьма не просто. Дело в том, что на Окружной дороге в районе ее пересечения с 3-й Молодежной этих самых свалок очень много. Кругом пустыри, заброшенные производства, каждое из которых завалено самым разным мусором. Так, несколько нелегальных свалок расположены около снежного полигона Октябрьского округа. Там вперемешку со снегом лежат шины, а также остатки от сгоревших домов. Чуть дальше сидят бомжи и тлеет костер.

– Никаких яиц тут нет! Иди отсюда, – ответили бездомные на вопрос про яйца.

Рядом расположена еще одна нелегальная свалка – там тоже нет никаких яиц. Найти нужную – ту, куда вывезли дефицитный товар, удалось с большим трудом.

«Нашли чем удивить»

Чтобы увидеть горы выброшенных яиц, нужно сначала пройти 100–150 метров вдоль нелегальной снежной свалки, которая тянется на восток от Окружной дороги.

Уже затем начинается и «настоящая» свалка, на которую омичи свозят все, что только можно – от строительных отходов с ненужными пластиковыми окнами и обгорелым кирпичом до всякого рода упаковок и даже цветных металлов.

– Нашли чему удивиться! Здесь не то что яйца, все, что угодно, можно найти, – рассказали сборщики цветных металлов Михаил и Александр.

Мужчины заверили, что точно не видели, кто привез туда яйца.

– Мы работаем два через два. Не видели, кто сюда их привез. Сюда вообще много кто всего привозит. Почему все удивились этим яйцам? Смешно, – заявили сборщики металла.

«Поджаренные» яйца по соседству с навозом

А что же сами яйца? Чтобы подойти к ним поближе, нужно было сначала обойти кучу свежего коровьего навоза (в Омске кто-то держит коров?), затем обогнуть кучу со всяким хламом, в котором просматривались бутылки водки одного популярного бренда, затем надо было ступить на сгоревшие строительные отходы. Выброшенные яйца, к слову, тоже попытались сжечь.

Привезли их в картонных коробках. Последние сгорели, а сам дефицитный «товар» остался. Пахнут эти яйца, к слову, точно не свежей яичницей. Повсюду стоит крайне неприятный запах. И это несмотря на мороз. Тут же можно увидеть какую-то дурнопахнущую застывшую синюю жидкость. Часть оставшихся яиц лежат будто в куриных перьях. Понять, съедобными или нет были эти яйца на тот момент, когда их выбросили, сейчас уже нельзя.

Несколько картонных коробок с яйцами все же не сгорели. И что удивительно: никаких опознавательных знаков на них нет. Обычно все крупные омские и не омские тоже производители яиц маркируют все упаковки со своим товаром. А здесь ни логотипа, ни этикетки, вообще ничего! Все это выглядит очень странным. Как тогда будут искать тех, кто вывез сюда тысячи яиц?

«Сейчас очень просто найти производителя товара»

Директор «Иртышской птицефабрики» Анатолий Беззубцев объяснил, что выйти на производителя или покупателя этих яиц достаточно просто, а у крупных производителей вообще нет необходимости выбрасывать яйца – весь товар поступает в продажу день в день.

– Вообще непонятно, что это такое было? При дефиците продукции взять и выбросить эту продукцию... Это очень странно и из ряда вон выходящее. Какое-то ЧП, наверное, случилось на предприятии, – отметил Анатолий Беззубцев. – По данным Россельхознадзора, эти яйца были неопасными. Яйцо можно хранить до 6 месяцев. Если у тебя продукция качественная, то зачем ее выбрасывать? Пока только имеются одни вопросы.

Директор птицефабрики отметил, что все производители маркируют не только коробки с яйцами, но и сами яйца. А Россельхознадзор может отследить движение всего товара, определив как производителя, так и его покупателя.

– Безусловно, мы маркируем не только коробки, но и каждое яйцо. Существующая система прослеживания продукции работает. При помощи нее можно найти производителя и покупателя. Все видно: кто, кому и когда продал эти яйца, кто их купил. На каждую партию выписывается ветсертификат. Россельхознадзор должен все это определить, – отметил Беззубцев.

Разберутся ли с яйцами в мэрии?

Между тем пока непонятно, кто уберет свалку дурнопахнущих яиц. В региональном управлении Россельхознадзора отметили, что делать это должен собственник участка, а в данном случае это администрация города.

– Соответствующее письмо с требованием очистить земельный участок уже направлено в администрацию Октябрьского округа, – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, не уточнив, в какие сроки требуется очистить участок.

В самой омской мэрии дали понять, что убирать яйца должен кто-то другой, но не чиновники. В горадминистрации ссылаются на закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» и Устав города.

– К вопросам местного значения относится участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО). Участие в деятельности по сбору и утилизации иных отходов производства и потребления, не относящихся к ТКО, к полномочиям администрации города не относится, – пояснили в мэрии.

Так что теперь совершенно непонятно, кто уберет яичную свалку. С наступлением теплых дней вся эта «красота» оттаит и явно будет создавать угрозу окружающей среде. Впрочем, как и расположенный рядом навоз и другие нелегальные отходы. И совершенно не факт, что еще на какой-нибудь окраине Омска нет подобной свалки, куда выбрасывают яйца, ненужное мясо и другие продукты животного происхождения, которые могут нанести вред природе и человеку.

РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.