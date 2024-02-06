Омск-Информ
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·Общество

Если виновником свалки стало юридическое лицо, то ему придется выплатить штраф до 400 тыс. рублей. Физическому лицу повезет больше.

В российском экологическом операторе рассказали, что грозит виновнику яичной свалки, которую обнаружили на окраине Омска. Так, если это юридическое лицо, то ему грозит штраф до 400 тыс. рублей, а физическому же лицу придется выплатить до 5 тыс. рублей.

– Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение требований при размещении отходов гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам до 400 тыс. рублей. Также административная ответственность предусмотрена в случае причинения вреда почвам, – заявил глава РЭО Денис Буцаев.

Ранее в региональном Россельхознадзоре заявили, что продукт пытались сжечь.

·Общество

Если виновником свалки стало юридическое лицо, то ему придется выплатить штраф до 400 тыс. рублей. Физическому лицу повезет больше.

В российском экологическом операторе рассказали, что грозит виновнику яичной свалки, которую обнаружили на окраине Омска. Так, если это юридическое лицо, то ему грозит штраф до 400 тыс. рублей, а физическому же лицу придется выплатить до 5 тыс. рублей.

– Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение требований при размещении отходов гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам до 400 тыс. рублей. Также административная ответственность предусмотрена в случае причинения вреда почвам, – заявил глава РЭО Денис Буцаев.

Ранее в региональном Россельхознадзоре заявили, что продукт пытались сжечь.