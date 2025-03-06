Из двадцати крупнейших экономик мира данный продукт дороже всего продается в США.

Россия стала лидером из стран «Большой двадцатки» по доступности куриных яиц. Они стоят 115 рублей за десяток – это в три раза дешевле, чем в США, где яйца продают уже по 370 рублей.

Следом за Россией идут Индия, Индонезия, Бразилия и Турция. Там за десяток яиц нужно отдать от 120 до 147 рублей, сообщает «РИА Новости». Китай, лидер по потреблению этого продукта среди крупнейших экономик мира, идет на восьмом месте.

В европейских странах, а также в ЮАР, Канаде и Японии яйца стоят от 200 до 300 рублей за десяток. В Великобритании их продают по 305 рублей, Южной Корее – 338 рублей, Австралии – 364 рубля. Дороже всего яйца обойдутся жителям США – 371 рубль.