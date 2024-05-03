Перед Пасхой снизились цены на куриные яйца, со скидками в магазинах продаются куличи и творожные пасхи, а пекарни зарабатывают на праздничном ажиотаже.

Перед Пасхой снизились цены на куриные яйца, со скидками в магазинах продаются куличи и творожные пасхи, а пекарни зарабатывают на праздничном ажиотаже.

Заканчивается Великий пост, уже в воскресенье православные верующие начнут разговляться. К этому дню традиционно готовят пасхальную снедь. Сравниваем цены и решаем, что можно купить готовое, а что выгоднее сделать самим.

К обязательным атрибутам пасхального стола относятся крашеные яйца, а также куличи и творожные пасхи. Испечь кулич – целое искусство. Сейчас на такие кулинарные подвиги редко кто решается, тем более что куличи появляются в продаже задолго до Светлого Христова Воскресения. Причем разброс цен – на любой кошелек.

57 рублей за десяток

Творожную пасху также проще и безопаснее купить готовую. А вот приготовить красивые яйца – для оформления есть масса вариантов – многие предпочитают дома. Особенно если в семье подрастают дети. Простора и инструментов для творчества хватает.

Наборы красок, специальные фломастеры на пищевых красителях, переводные и термонаклейки – выбор всего этого огромный, ближе к празднику – по акциям цены снижены.

Хорошая новость в том, что в ряде торговых сетей ближе к празднику сами куриные яйца продаются дешевле. Например, в сети «Магнит» цена на самые популярные яйца С1 снижена до 99,99 руб./десяток. Яйца поменьше, С2, стоят 89,99 руб., а побольше, С0, 109,99 руб. И это не единственные подобные предложения в городе. Извечный соперник «Магнита», сеть «Пятерочка», яйца С1 продает по 97,99 руб./десяток, а С0 – 109,99 руб.

В омской сети «Победа» яйца С1 стоят 115,99 руб., С2 – 103,99 руб./дес. Самые дешевые яйца, С3, продаются за 172,99 рубля за 30 штук. В пересчете на десяток – 57,6 руб. Но они очень мелкие. Плюс в том, что яйца в этой сети поступают преимущественно от местных производителей, то есть гарантированно свежие.

Отметим, что средняя цена на яйцо куриное в Омске около 125 рублей за десяток. Это ниже, чем по стране. По данным RT, она составляет 145 рублей. Эта же компания, со ссылкой на свое исследование, утверждает, что цена на куличи в России повысилась за год на 10 %. И средняя цена на средний кулич – 243,5 руб.

«Царский», «Праздничный» и «Весенний»

Взять на себя смелось вычислить среднюю цену на кулич в Омске не беремся. Очень уж разные они по качеству – от обычной булки с глазурью до сложного кулинарного изделия, близкого к торту. Соответственно, и разброс цен большой.

Самые простые и недорогие куличи готовят хлебозаводы. Рецептура существует еще со времен СССР, когда Пасху не запрещали, но и особо не афишировали. Тем не менее аналог куличей массово производили. Называлось хлебобулочное изделие «Кекс «Весенний». Его по-прежнему пекут, причем по тем самым ГОСТам. Но и куличи пасхальные с цукатами, сухофруктами и более сложным оформлением тоже предлагают. Кулич «Праздничный» 100 г от «Хлебодара» продается за 75 рублей. Изделие в 300 г стоит 232 рубля.

В гипермаркете «О`КЕЙ» на пасхальную продукцию собственного производства огромные скидки. Кулич «Пасхальный» с изюмом и цукатами весом 250 г продают всего за 65 рублей. За 280 рублей можно приобрести кулич «Царский» весом 600 г. Самый маленький кулич «Воскресный» весом 100 г продается за 19,99 руб. Цена, по нынешним временам, символическая. Выпечка собственного производства гипермаркета гарантированно свежая. Пасха творожная здесь продается по 64,99 руб. за 100 г. Это тоже недорого.

Здесь же куличи хлебозаводов «Форнакс» и «Сибхлеб» значительно дороже, даже с учетом скидок. Например, сдоба «Пасхальная» – 99,99 руб. за 120 г.

В «Ленте» собственное производство также старается порадовать своих покупателей. Кекс творожный весом 95 г продается за 80 рублей. Весом 400 г – за 250 рублей. Кулич «Пасхальный» – 180 руб./450 г. Выбор изделий – большой. Есть пасхальные наборы.

Куличи от хлебозаводов: самый маленький «Сибхлеб» – 97,49 руб./120 г, хлебодаровский, весом 300 г – 212 руб.

Куличи на святой воде

Цены на пасхальную продукцию от «Провианта» уже не кажутся слишком высокими, учитывая предложения крупных хлебозаводов.

В этой сети пекарен к Пасхе особый подход. К ней готовятся заранее: сушат цукаты, заготавливают шоколадные фигурки для оформления пасхальных изделий. Куличи готовят с добавлением святой воды. Таким образом, их необязательно освящать в церкви. В «Провианте» кулич «Детский», оформленный фигурками из цветного кулинарного шоколада, стоит 1200 руб./кг. Кулич «Шоколадный» темный – 850 руб./700 г, «Карамельный» – 850 руб./740 г, с вербой – 800 руб./600 г, кулич с безе – 440 руб./270 г.

Пасха творожная на выбор: классическая – 1250 руб./730 г, с манго или с вишней – 1250 руб./750. Все варианты декорированы шоколадом.

Здесь же можно приобрести разноцветные крашеные яйца по 300 руб. за 5 штук. Предложение для самых ленивых. Ничего особенного в этих яйцах нет.

Итальянский кулич и русская курочка

В гастробуфетах «Два поэта» тоже творчески подошли к подготовке к Пасхе. Помимо классических куличей с разным оформлением – цукатами из апельсинов, шоколадными фигурками – по цене 480 руб./400 г, здесь предлагают панеттоне.

Панеттоне называют итальянским куличом. И в России его пекут к Пасхе, хотя на своей родине, в Италии, это изделие готовили к католическому Рождеству. Как бы там ни было, панеттоне – более сдобная выпечка. Варианты этого кекса продаются по 550 руб./370 г.

Также в форме кулича можно приобрести краффин – гибрид слоеного круассана и маффина, 480 руб. /350 г.

Необычный набор – творожная пасха – 590 руб./ 400 г. – выглядит как два стаканчика, которые уже дома нужно перевернуть и освободить от упаковки. Судя по описанию, это больше похоже на творожный десерт.

Как обычно, тщательно приготовились к Пасхе и на «Сытной площади». Самый маленький кулич – детский, без изюма, но с курочкой на шапке – 90 руб./90 г, кулич творожный – 420 руб./500 г, шоколадный – 395 руб./440 г. Выбор куличей большой, а творожных пасох всего два варианта – с изюмом и с клюквой и желейными шариками – по цене 480 руб./450 г. Крашеное пасхальное яйцо стоит 32 рубля за штуку.

Вывод очевиден. Яйца в разы дешевле красить самим. Раз в год можно побаловать себя и своих близких дорогими куличом и пасхой из пекарен. А можно сэкономить, приобретая продукцию собственного производства в гипермаркетах.

Добавим, что освящение «пасхальных снедей» (яиц, куличей и творожных пасох) проводится в Успенском соборе начиная с 12 часов субботы, 4 мая. Первое освящение совершит митрополит Омский и Таврический Дионисий.