Омск-Информ
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·Общество

О наметившейся тенденции снижения цен на куриные яйца заявил глава антимонопольной службы Максим Шаскольский.

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что в России наметилась тенденция к снижению цен на куриные яйца. Стремительный рост цен на них произошел осенью прошлого года.

– Изучили ситуацию с ценами на яйцо куриное. По итогам проведенной работы возбуждено 10 дел по нарушению антимонопольного законодательства. Наметилась тенденция к снижению цен на указанные товары, – цитирует Шаскольского агентство ТАСС.

Ранее сообщалось о появлении в омских супермаркетах сверхмалых куриных яиц – категории С3. Их продают в упаковках по 30 штук. Их производит Любинская птицефабрика, масса яиц составляет от 35 до 44,9 грамма.

·Общество

О наметившейся тенденции снижения цен на куриные яйца заявил глава антимонопольной службы Максим Шаскольский.

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что в России наметилась тенденция к снижению цен на куриные яйца. Стремительный рост цен на них произошел осенью прошлого года.

– Изучили ситуацию с ценами на яйцо куриное. По итогам проведенной работы возбуждено 10 дел по нарушению антимонопольного законодательства. Наметилась тенденция к снижению цен на указанные товары, – цитирует Шаскольского агентство ТАСС.

Ранее сообщалось о появлении в омских супермаркетах сверхмалых куриных яиц – категории С3. Их продают в упаковках по 30 штук. Их производит Любинская птицефабрика, масса яиц составляет от 35 до 44,9 грамма.