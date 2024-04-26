Яйца категории С3 поставляются в магазины в очень малом количестве и быстро уходят. Их продают по 30 штук.

Яйца категории С3 поставляются в магазины в очень малом количестве и быстро уходят. Их продают по 30 штук.

В крупной торговой сети Омска начали продавать куриные яйца маленького размера. Продукцию категории С3 производит Любинская птицефабрика, масса яиц составляет от 35 до 44,9 грамма, их продают в упаковках по 30 штук.

Как пояснила коммерческий директор торговой сети «Холлифуд» («Низкоцен», «Продукты 24 часа», SPAR) Ирина Кропоткина, мелкие яйца быстро разбираются покупателями.

– Их поставляют в супермаркеты в очень маленьком количестве, поэтому их могут быстро разбирать. Их несут совсем молодые курицы – цитирует топ-менеджера портал НГС55.

Судя по всему, интерес покупателей вызван небольшой ценой маленьких яиц: за 30 штук просят менее 200 рублей. Более крупные яйца стоят около 100 рублей за десяток.