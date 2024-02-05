Кто выбросил их в таком количестве, пока неизвестно, но горожан это возмутило.

Кто выбросил их в таком количестве, пока неизвестно, но горожан это возмутило.

Житель Чкаловска обнаружил в своем районе нелегальную свалку. Мужчина заснял загрязненный участок на видео и поделился записью в соцсетях. По словам омича, неизвестные выбросили в этом месте много куриных яиц.

– Повсюду разбросаны куриные яйца, которые в данный момент стоят очень дорого, – отметил автор поста.

Напомним, прошлым летом яйца в России начали дорожать. Резкий скачок цен в 1,5 раза в магазинах омичи заметили ближе к Новому году. Причинами власти называли санкции и дефицит.