Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Кто выбросил их в таком количестве, пока неизвестно, но горожан это возмутило.
Житель Чкаловска обнаружил в своем районе нелегальную свалку. Мужчина заснял загрязненный участок на видео и поделился записью в соцсетях. По словам омича, неизвестные выбросили в этом месте много куриных яиц.
– Повсюду разбросаны куриные яйца, которые в данный момент стоят очень дорого, – отметил автор поста.
Напомним, прошлым летом яйца в России начали дорожать. Резкий скачок цен в 1,5 раза в магазинах омичи заметили ближе к Новому году. Причинами власти называли санкции и дефицит.
Чтобы сдержать рост цен, власти даже решили завозить товар из-за границы. С начала года завезли 69 млн куриных яиц из Белоруссии, 4,2 млн – из Азербайджана и 5,6 млн – из Турции. Однако в магазины они не попали, в основном их использовали кондитерские фабрики.
5293
·Общество

Кто выбросил их в таком количестве, пока неизвестно, но горожан это возмутило.
Житель Чкаловска обнаружил в своем районе нелегальную свалку. Мужчина заснял загрязненный участок на видео и поделился записью в соцсетях. По словам омича, неизвестные выбросили в этом месте много куриных яиц.
– Повсюду разбросаны куриные яйца, которые в данный момент стоят очень дорого, – отметил автор поста.
Напомним, прошлым летом яйца в России начали дорожать. Резкий скачок цен в 1,5 раза в магазинах омичи заметили ближе к Новому году. Причинами власти называли санкции и дефицит.
Чтобы сдержать рост цен, власти даже решили завозить товар из-за границы. С начала года завезли 69 млн куриных яиц из Белоруссии, 4,2 млн – из Азербайджана и 5,6 млн – из Турции. Однако в магазины они не попали, в основном их использовали кондитерские фабрики.
5293