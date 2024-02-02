Десятки миллионов яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции ушли на переработку. А стабилизировать цены удалось с помощью принятия мер на внутреннем рынке.

Десятки миллионов яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции ушли на переработку. А стабилизировать цены удалось с помощью принятия мер на внутреннем рынке.

В Россию с начала года завезли 69 млн куриных яиц из Белоруссии. Еще более 4,2 млн яиц импортировано из Азербайджана и 5,6 млн – из Турции.

Но, как сообщают «Известия» со ссылкой на Руспродсоюз и крупные сети, импортные яйца не попали на прилавки магазинов. В основном их направили на переработку. Такая продукция часто используется на производстве или для изготовления кондитерских и других товаров.

Интересно, что именно под яйца и-за границы обнуляли ввозную пошлину. Но эти поставки на стабилизацию цен особо не повлияли. Эксперты полагают, что стабилизировать цены на этот товар удалось за счет принятия мер на внутреннем рынке. Скорее помогло заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями.