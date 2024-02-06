Это выяснили сотрудники Россельхознадзора. Также ведомство сообщило точное местоположение свалки.

Это выяснили сотрудники Россельхознадзора. Также ведомство сообщило точное местоположение свалки.

Свалку яиц, которую нашли в поселке Чкаловском, пытались сжечь. Об этом заявили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Кроме того, надзорному ведомству удалось выяснить, что продукт не является переносчикам опасных заболеваний, а на свалке он был заморожен и перемешан со стеклом.

Также Россельхознадзор сообщил о точном местоположении свалки.

– В ходе обследования участка местности, в границах точек GPS – координат: 1) СШ 54,959232° ВД 73,498473°, 2) СШ 54,959159° ВД 73,498458°, 3) СШ 54,959165° ВД 73,498404°, 4) СШ 54,959241° ВД 73,498416°, на неразграниченном земельном участке, границы которого не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства, в кадастровом квартале 55:36:150601, – рассказали в ведомстве.

Кто выбросил дорогой и дефицитный продукт, продолжают искать. Свою проверку уже организовала прокуратура.

Напомним, что нелегальную свалку обнаружили вчера, 5 февраля. Этим местные жители поделились в социальных сетях.