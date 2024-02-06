На свалку куриных яиц в Чкаловском поселке обратили внимание не только местные жители, но и контролирующие органы.

На свалку куриных яиц в Чкаловском поселке обратили внимание не только местные жители, но и контролирующие органы.

На свалку в поселке Чкаловском, куда выбросили дорогие куриные яйца, нагрянули представители регионального Россельхознадзора и ветеринарной службы.

Напомним, что накануне стало известно, что кто-то выбросил на свалку огромное количество яиц. Как сообщает ГТРК «Иртыш», дорогого продукта выброшено на сотни тысяч рублей. Специалисты проверят находку на наличие опасных инфекций.

– В настоящее время управлением Россельхознадзора выясняются причины и обстоятельства данной ситуации. А также возможные лица, причастные к данной ситуации, – сообщила старший инспектор Управления Россельхознадзора по Омской области Гульнара Сыздыкова.

Как сообщил заведующий отделом профилактики особо опасных болезней животных областного центра по профилактике, экспертизе и лечению животных Дмитрий Клепиков, эта свалка является несанкционированной и летом перекапывается. Но сейчас все засыпано, и каждый может приехать выкинуть, что хочет.

Свою проверку проводит и прокуратура.