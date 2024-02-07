Об этом заявили в региональном Россельхознадзоре. Виновник произошедшего пока не найден.
В Управлении Россельхознадзора по Омской области рассказали о мерах, принятых после обнаружения свалки яиц на окраине Чкаловского поселка в Омске. Выброшенную партию продуктов пытались сжечь. Информацию о нарушении направили в полицию, прокуратуру и мэрию Омска.
– Совместно со специалистами Государственной ветеринарной службы отобраны пробы от данных яиц с целью исключения особо опасных болезней. По результатам исследования партии яиц особо опасных болезней птиц не зарегистрировано. В настоящий момент принимается решение об утилизации яиц, – рассказал начальник отдела государственного ветнадзора Россельхознадзора Максим Строкин.
Виновный в организации яичной свалки пока не найден. Если это юридическое лицо, то ему грозит штраф до 400 тыс. рублей, физическому лицу – до 5 тыс. рублей.